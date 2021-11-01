Répertoire d'entreprises
Savvas Learning
Savvas Learning Salaires

Le salaire de Savvas Learning va de $89,760 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $156,215 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Savvas Learning. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Ingénieur Logiciel
Median $95K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Rédacteur Publicitaire
$89.8K
Chef de Produit
Median $131K

Ventes
$156K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Savvas Learning est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $156,215. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Savvas Learning est de $113,050.

