Savills
    • À propos

    Savills is a prominent global real estate services provider, specializing in expert advisory and management for commercial, residential, and rural properties across the globe.

    savills.com
    Site web
    1855
    Année de création
    39,000
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

