Sasken Technologies Salaires

Le salaire de Sasken Technologies va de $11,925 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $99,500 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Sasken Technologies . Dernière mise à jour : 10/21/2025