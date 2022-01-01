Répertoire d'entreprises
Sasken Technologies
Sasken Technologies Salaires

Le salaire de Sasken Technologies va de $11,925 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $99,500 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Sasken Technologies. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Ingénieur Logiciel
Median $11.9K
Ingénieur Matériel
$99.5K
Capital-Risqueur
$33.5K

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Sasken Technologies est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $99,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sasken Technologies est de $33,485.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Sasken Technologies

