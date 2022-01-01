SAP Salaires

Le salaire de SAP va de $23,270 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $487,550 pour un Manager Opérations Métier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SAP. Dernière mise à jour : 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.4%
AN 3
Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)
20%
AN 1
40%
AN 2
40%
AN 3
Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
40% s'acquiert dans le 2nd-AN (40.00% annuel)
40% s'acquiert dans le 3rd-AN (40.00% annuel)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (8.25% trimestriel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)
34% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.50% trimestriel)
Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.