Répertoire d'entreprises
SAP
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

SAP Salaires

Le salaire de SAP va de $23,270 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $487,550 pour un Manager Opérations Métier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SAP. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Ingénieur IA

Designer Produit
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Designer UX

Ventes
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Responsable de Compte

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Scientifique des Données
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Chef de Produit
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Architecte Solutions
T3 $46K
T4 $74.9K

Architecte de Données

Architecte Cloud

Manager Ingénierie Logiciel
Median $78.4K
Consultant en Management
Median $82.5K
Chef de Projet
Median $143K
Succès Client
Median $128K
Chef de Programme Technique
Median $120K
Ressources Humaines
Median $57.7K
Ingénieur Commercial
Median $114K
Analyste Métier
Median $74.9K
Technologue de l'Information (TI)
Median $82.8K
Comptable
$39.1K
Assistant Administratif
$74.5K
Opérations Métier
$162K
Manager Opérations Métier
$488K
Développement Commercial
$40.9K
Directeur de Cabinet
$160K
Rédacteur Publicitaire
$23.3K
Service Client
$76.5K
Opérations Service Client
$53.8K
Analyste de Données
$110K
Manager Science des Données
$238K
Gestionnaire d'Installations
$80K
Designer Graphique
$104K
Ingénieur Matériel
$136K
Juridique
$271K
Manager Design Produit
$296K
Chef de Programme
$128K
Recruteur
$199K
Opérations Revenus
$95.2K
Analyste Cybersécurité
$81.1K
Rémunération Globale
$83.3K
Chercheur UX
$95.3K
Capital-Risqueur
$121K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.4% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.40% annuel)

20%

AN 1

40%

AN 2

40%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 2nd-AN (40.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 3rd-AN (40.00% annuel)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez SAP, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (8.25% trimestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.25% trimestriel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.50% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SAP est Manager Opérations Métier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $487,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SAP est de $114,363.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SAP

Entreprises similaires

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources