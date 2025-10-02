La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Seattle Area chez SAP Concur va de $130K par year pour T2 à $243K par year pour T4. Le package de rémunération médian in Greater Seattle Area year totalise $185K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SAP Concur. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
