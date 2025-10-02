La rémunération Ingénieur Logiciel in Brazil chez SAP Concur totalise R$238K par year pour T3. Le package de rémunération médian in Brazil year totalise R$186K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SAP Concur. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre