Santander Salaires

Le salaire de Santander va de $27,604 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $355,215 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Santander. Dernière mise à jour : 11/15/2025

Comptable
$31.9K
Scientifique des Données
$27.6K
Analyste Financier
$32.3K

Banquier d'Investissement
$59.4K
Consultant en Management
$355K
Chef de Produit
$76.2K
Ingénieur Logiciel
$43.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$218K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Santander est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $355,215. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Santander est de $51,236.

