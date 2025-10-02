Répertoire d'entreprises
Santander Bank
Santander Bank Scientifique des Données Salaires à Greater Boston Area

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Greater Boston Area chez Santander Bank totalise $124K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Santander Bank. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Total par an
$124K
Niveau
Associate
Salaire de base
$107K
Stock (/yr)
$0
Prime
$17K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Santander Bank?

Santander Bank in Greater Boston Area의 Scientifique des Données에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $155,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Santander Bank의 Scientifique des Données 직무 in Greater Boston Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $137,000입니다.

