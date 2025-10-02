Répertoire d'entreprises
Sanofi
Sanofi Scientifique des Données Salaires à Canada

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Canada chez Sanofi totalise CA$108K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sanofi. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$108K
Niveau
L2-1
Salaire de base
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$10.1K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Sanofi?

CA$225K

Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Sanofi in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$132,169. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sanofi pour le poste Scientifique des Données in Canada est de CA$108,282.

Autres ressources