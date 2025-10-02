Répertoire d'entreprises
Sanofi Pasteur
Sanofi Pasteur Chef de Programme Technique Salaires à Greater Toronto Area

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in Greater Toronto Area chez Sanofi Pasteur va de CA$147K à CA$209K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sanofi Pasteur. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Rémunération totale moyenne

CA$167K - CA$198K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$147KCA$167KCA$198KCA$209K
Fourchette courante
Fourchette possible

CA$225K

Quels sont les niveaux de carrière chez Sanofi Pasteur?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Programme Technique at Sanofi Pasteur in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$208,743. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi Pasteur for the Chef de Programme Technique role in Greater Toronto Area is CA$147,028.

Autres ressources