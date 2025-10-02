Répertoire d'entreprises
S&P Global
S&P Global Manager Ingénierie Logiciel Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in New York City Area chez S&P Global totalise $305K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Total par an
$305K
Niveau
L14
Salaire de base
$200K
Stock (/yr)
$5K
Prime
$100K
Années dans l'entreprise
10 Années
Années d'exp.
15 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez S&P Global?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez S&P Global in New York City Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $465,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez S&P Global pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in New York City Area est de $255,000.

