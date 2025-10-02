La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez S&P Global va de $125K par year pour L8 à $284K par year pour L13. Le package de rémunération médian in United States year totalise $138K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)
