S&P Global Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Toronto Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area chez S&P Global va de CA$78.3K par year pour L8 à CA$105K par year pour L10. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$92.9K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L8
Software Developer I(Niveau débutant)
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)



Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez S&P Global in Greater Toronto Area s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$121,024. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez S&P Global pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area est de CA$91,090.

