La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Toronto Area chez S&P Global va de CA$78.3K par year pour L8 à CA$105K par year pour L10. Le package de rémunération médian in Greater Toronto Area year totalise CA$92.9K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L8 Software Developer I ( Niveau débutant ) CA$78.3K CA$76.2K CA$0 CA$2.1K L9 Software Developer II CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L10 Software Developer II CA$105K CA$100K CA$0 CA$4.4K L11 Lead Software Developer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Voir 3 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 16.50 % semestriel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 16.50 % semestriel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 16.50 % semestriel )

