La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez S&P Global va de CA$78.3K par year pour L8 à CA$111K par year pour L10. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$96.4K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)
