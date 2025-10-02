Répertoire d'entreprises
S&P Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Scientifique des Données Salaires à Mumbai Metropolitan Region

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Mumbai Metropolitan Region chez S&P Global totalise ₹2.95M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total par an
₹2.95M
Niveau
L9
Salaire de base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹447K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez S&P Global?

₹13.94M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Найвищий пакет оплати для позиції Scientifique des Données в S&P Global in Mumbai Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію ₹4,565,631. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в S&P Global для позиції Scientifique des Données in Mumbai Metropolitan Region складає ₹2,952,670.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour S&P Global

Entreprises similaires

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources