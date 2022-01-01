Répertoire d'entreprises
S&P Global
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

S&P Global Salaires

Le salaire de S&P Global va de $4,029 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $335,168 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de S&P Global. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Chef de Produit
Median $89.4K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Analyste de Données
Median $12K
Scientifique des Données
Median $160K
Analyste Business
Median $170K
Architecte Solutions
Median $205K

Data Architect

Comptable
$111K
Opérations Business
$124K
Développement Corporate
$335K
Succès Client
$89.6K
Manager Science des Données
$53.8K
Analyste Financier
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultant en Management
$90.8K
Marketing
$89.6K
Opérations Marketing
$4K
Designer Produit
$104K
Chef de Programme
$52.8K
Chef de Projet
$55K
Ventes
$270K
Ingénieur Commercial
$109K
Chef de Programme Technique
$155K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez S&P Global, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (16.50% semestriel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (16.50% semestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez S&P Global est Développement Corporate at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $335,168. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez S&P Global est de $89,550.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour S&P Global

Entreprises similaires

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources