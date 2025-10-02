La rémunération Ingénieur Logiciel in Albuquerque-Santa Fe Area chez Sandia National Labs va de $121K par year pour Member of Technical Staff à $169K par year pour Principal Member of Technical Staff. Le package de rémunération médian in Albuquerque-Santa Fe Area year totalise $125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sandia National Labs. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***