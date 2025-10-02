Répertoire d'entreprises
Sandia National Labs
Sandia National Labs Ingénieur Logiciel Salaires à Albuquerque-Santa Fe Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Albuquerque-Santa Fe Area chez Sandia National Labs va de $121K par year pour Member of Technical Staff à $169K par year pour Principal Member of Technical Staff. Le package de rémunération médian in Albuquerque-Santa Fe Area year totalise $125K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sandia National Labs. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Member of Technical Staff
(Niveau débutant)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Sandia National Labs?

Titres inclus

Ingénieur Systèmes

Chercheur Scientifique

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $170,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sandia National Labs pour le poste Ingénieur Logiciel in Albuquerque-Santa Fe Area est de $120,000.

Autres ressources