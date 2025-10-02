Répertoire d'entreprises
Sandia National Labs
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Salaires à Albuquerque-Santa Fe Area

Le package de rémunération médian Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area chez Sandia National Labs totalise $165K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sandia National Labs. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Package Médian
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Total par an
$165K
Niveau
-
Salaire de base
$160K
Stock (/yr)
$0
Prime
$5K
Années dans l'entreprise
15 Années
Années d'exp.
15 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Sandia National Labs?

$160K

Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst chez Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $215,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sandia National Labs pour le poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area est de $160,000.

FAQ