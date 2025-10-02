Répertoire d'entreprises
Samolet
Samolet Information Technologist (IT) Salaires à Saint Petersburg Metro Area

La rémunération totale moyenne Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area chez Samolet va de RUB 977K à RUB 1.39M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Samolet. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Rémunération totale moyenne

RUB 1.12M - RUB 1.31M
Russia
Fourchette courante
Fourchette possible
RUB 977KRUB 1.12MRUB 1.31MRUB 1.39M
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Information Technologist (IT) chez Samolet in Saint Petersburg Metro Area s'élève à une rémunération totale annuelle de RUB 1,394,513. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Samolet pour le poste jobFamilies.Information Technologist (IT) in Saint Petersburg Metro Area est de RUB 977,351.

