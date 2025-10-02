Répertoire d'entreprises
Salsify
Salsify Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Boston Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Boston Area chez Salsify va de $187K par year pour Senior Software Engineer 3 à $209K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Boston Area year totalise $205K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Salsify. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Salsify, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Ingénieur Logiciel en Salsify in Greater Boston Area tiene una compensación total anual de $237,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Salsify para el puesto de Ingénieur Logiciel in Greater Boston Area es $173,000.

Autres ressources