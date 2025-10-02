La rémunération Ingénieur Logiciel in Mexico chez SailPoint va de MX$1.13M par year pour L3 à MX$1.28M par year pour L4. Le package de rémunération médian in Mexico year totalise MX$1.21M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SailPoint. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez SailPoint, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)