La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez SailPoint va de $100K par year pour L2 à $211K par year pour L6. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $142K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SailPoint. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez SailPoint, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)