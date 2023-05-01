Répertoire des entreprises
Safe Security Salaires

La fourchette de salaires de Safe Security va de $59,467 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $172,354 pour un Ingénieur commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Safe Security. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $59.5K
Data Scientist
$164K
Chef de produit
$71.9K

Ingénieur commercial
$172K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Safe Security est Ingénieur commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $172,354. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Safe Security est de $118,021.

