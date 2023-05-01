Safe Security Salaires

La fourchette de salaires de Safe Security va de $59,467 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $172,354 pour un Ingénieur commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Safe Security . Dernière mise à jour : 8/15/2025