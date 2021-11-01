Répertoire d'entreprises
Rosetta.ai
    • À propos

    Rosetta.ai makes marketing tools for fashion ecommerce. Tools include: website personalization, customer targeting, and better measurement of customer interactions drive sales and build loyalty.

    rosetta.ai
    Site web
    2018
    Année de création
    10
    Nombre d'employés
    $1M-$10M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

