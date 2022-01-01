Roper Technologies Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Roper Technologies va de $2,902 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $149,250 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Roper Technologies. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Analyste Business
$63.3K
Service Client
$2.9K
Scientifique des Données
$124K

Designer Produit
$80.4K
Ingénieur Logiciel
$122K
Architecte Solutions
$149K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Roper Technologies est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $149,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Roper Technologies est de $101,400.

Autres ressources