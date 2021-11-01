Répertoire d'entreprises
Roofstock
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Roofstock Salaires

Le salaire de Roofstock va de $89,550 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Roofstock. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de Produit
Median $187K
Scientifique des Données
$164K
Consultant en Management
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer Produit
$195K
Ingénieur Logiciel
$89.6K
Manager Ingénierie Logiciel
$276K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

A função com maior remuneração relatada na Roofstock é Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Roofstock é $179,428.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Roofstock

Entreprises similaires

  • Bungalow
  • Zumper
  • realtor.com
  • Flyhomes
  • Knock
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources