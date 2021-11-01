Roofstock Salaires

Le salaire de Roofstock va de $89,550 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Roofstock . Dernière mise à jour : 9/18/2025