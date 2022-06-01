Répertoire des entreprises
Rocket Companies
Rocket Companies Salaires

La fourchette de salaires de Rocket Companies va de $75,876 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $215,735 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Rocket Companies. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $131K

Ingénieur logiciel backend

Chef de produit
Median $183K
Développement commercial
$199K

Analyste de données
$99K
Responsable en science des données
$216K
Data Scientist
$109K
Analyste financier
$119K
Ressources humaines
$94.5K
Technologue en informatique
$171K
Marketing
$99.5K
Designer de produits
$171K
Responsable de design de produit
$183K
Recruteur
$75.9K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$137K
Architecte de solutions
$186K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Rocket Companies est Responsable en science des données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $215,735. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Rocket Companies est de $136,680.

