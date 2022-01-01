Roche Salaires

Répertoire d'entreprises
Roche
Le salaire de Roche va de $19,638 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $331,500 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Roche. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatisticien

Chef de Produit
Median $196K

Ingénieur Mécanique
Median $133K
Ingénieur Biomédical
Median $100K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $304K
Chef de Projet
Median $156K
Chef de Programme Technique
Median $165K
Comptable
$25.5K
Opérations Business
$35.7K
Manager Opérations Business
$177K
Analyste Business
$199K
Développement Corporate
$332K
Service Client
$19.6K
Manager Science des Données
$264K
Analyste Financier
$131K
Ressources Humaines
$206K
Technologue de l'Information (TI)
$71.6K
Consultant en Management
$85.8K
Marketing
$212K
Designer Produit
$69.5K
Chef de Programme
$209K
Ventes
$136K
Ingénieur Commercial
$92.5K
Analyste Cybersécurité
$161K
Architecte Solutions
$98.2K
Rédacteur Technique
$48K
Chercheur UX
$101K
Capital-Risqueur
$176K
FAQ

Autres ressources