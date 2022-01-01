Roche Salaires

Le salaire de Roche va de $19,638 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $331,500 pour un Développement Corporate dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Roche . Dernière mise à jour : 9/18/2025