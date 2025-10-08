Roblox Designer UX Salaires à San Francisco Bay Area

La rémunération Designer UX in San Francisco Bay Area chez Roblox va de $176K par year pour IC1 à $470K par year pour IC6. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $350K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Roblox. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 Alternatif 2 45 % AN 1 35 % AN 2 20 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Roblox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 45 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 11.25 % trimestriel )

35 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.75 % trimestriel )

20 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 5.00 % trimestriel ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % AN 1 33 % AN 2 33 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Roblox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 8.25 % trimestriel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.25 % trimestriel )

33 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.25 % trimestriel ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Roblox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

Quel est le calendrier d'acquisition chez Roblox ?

