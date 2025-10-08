La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Robinhood va de $200K par year pour L1 à $469K par year pour L4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $272K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Robinhood. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
100%
AN 1
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :
100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)