La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in San Francisco Bay Area chez Robinhood va de $202K par year pour L1 à $469K par year pour L4. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $270K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Robinhood. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
100%
AN 1
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :
100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)