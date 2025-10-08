La rémunération Designer d'Interaction in United States chez Robinhood totalise $368K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $360K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Robinhood. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
100%
AN 1
Chez Robinhood, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 1 ans :
100% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% trimestriel)