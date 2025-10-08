Répertoire d'entreprises
Rivos
  • Salaires
  • Ingénieur Matériel

  • ASIC Engineer

Rivos ASIC Engineer Salaires

Le package de rémunération médian ASIC Engineer in United States chez Rivos totalise $200K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Rivos. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Package Médian
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Total par an
$200K
Niveau
L5
Salaire de base
$200K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
14 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Rivos?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Rivos, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste ASIC Engineer chez Rivos in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $240,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Rivos pour le poste ASIC Engineer in United States est de $200,000.

