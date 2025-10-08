La rémunération Ingénieur Systèmes in United States chez Rivian va de $171K par year pour RIV-4 à $223K par year pour RIV-5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $233K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Rivian. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$171K
$133K
$30K
$7.2K
RIV-5
$223K
$163K
$56.3K
$4K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
50%
AN 1
50%
AN 2
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :
50% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% trimestriel)
50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)