La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Rivian va de $164K par year pour RIV-3 à $342K par year pour RIV-7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $289K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Rivian. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
50%
AN 1
50%
AN 2
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 2 ans :
50% s'acquiert dans le 1st-AN (12.50% trimestriel)
50% s'acquiert dans le 2nd-AN (12.50% trimestriel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Rivian, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)