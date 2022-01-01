Répertoire des entreprises
Rite Aid
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Rite Aid Salaires

La fourchette de salaires de Rite Aid va de $33,446 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $271,350 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Rite Aid. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Développement commercial
$258K
Service client
$33.4K
Responsable en science des données
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Scientist
$80.4K
Ressources humaines
$86.6K
Technologue en informatique
$62.1K
Juridique
$251K
Médecin
$83.3K
Designer de produits
$174K
Responsable de programme
$271K
Ventes
$39.8K
Analyste en cybersécurité
$241K
Ingénieur logiciel
$66.2K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$206K
Architecte de solutions
$164K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Rite Aid est Responsable de programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $271,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Rite Aid est de $164,175.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Rite Aid

Entreprises connexes

  • Best Buy
  • Express
  • URBN
  • The TJX Companies
  • Foot Locker
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources