Répertoire d'entreprises
Riskified
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Riskified Salaires

Le salaire de Riskified va de $96,592 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $206,500 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Riskified. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $142K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur DevOps

Ventes
Median $207K
Développement Commercial
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analyste de Données
$131K
Scientifique des Données
$129K
Ressources Humaines
$96.6K
Opérations Marketing
$118K
Designer Produit
$122K
Chef de Produit
$173K
Ingénieur Commercial
$189K
Manager Ingénierie Logiciel
$199K
Architecte Solutions
$159K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Riskified est Ventes avec une rémunération totale annuelle de $206,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Riskified est de $150,508.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Riskified

Entreprises similaires

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources