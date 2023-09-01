Répertoire d'entreprises
Rise8
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Rise8 Salaires

Le salaire de Rise8 va de $175,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $211,446 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rise8. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $175K
Designer Produit
$185K
Chef de Produit
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Rise8 ist Chef de Produit at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,446. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Rise8 beträgt $184,598.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Rise8

Entreprises similaires

  • Facebook
  • Square
  • Netflix
  • PayPal
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources