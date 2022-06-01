Rise People Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Rise People va de $40,079 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $118,286 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rise People. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Rédacteur Publicitaire
$40.1K
Chef de Produit
$60.8K
Ingénieur Logiciel
Median $96K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $118K
FAQ

The highest paying role reported at Rise People is Manager Ingénierie Logiciel with a yearly total compensation of $118,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise People is $78,387.

