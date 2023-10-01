Répertoire d'entreprises
Rise Interactive
Rise Interactive Salaires

Le salaire de Rise Interactive va de $43,210 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $165,825 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rise Interactive. Dernière mise à jour : 9/18/2025

$160K

Marketing
$49.8K
Chef de Produit
$166K
Ingénieur Logiciel
$43.2K

The highest paying role reported at Rise Interactive is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $165,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise Interactive is $49,750.

Autres ressources