Riot Games
  Salaires
  Ingénieur Logiciel

  Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

  Greater Los Angeles Area

Riot Games Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo Salaires à Greater Los Angeles Area

La rémunération Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo in Greater Los Angeles Area chez Riot Games va de $141K par year pour P1 à $375K par year pour P5. Le package de rémunération médian in Greater Los Angeles Area year totalise $218K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Moyenne Niveau
Comparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
Associate Software Engineer(Niveau débutant)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
Voir 3 Plus de niveaux
Comparer les niveaux

Dernières soumissions de salaires
Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Riot Games?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo chez Riot Games in Greater Los Angeles Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $374,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Riot Games pour le poste Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo in Greater Los Angeles Area est de $212,000.

