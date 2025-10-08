La rémunération Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo in United States chez Riot Games va de $141K par year pour P1 à $371K par year pour P5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $247K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***