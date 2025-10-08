La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Riot Games va de $140K par year pour P1 à $292K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $215K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
