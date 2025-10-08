La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Riot Games va de $133K par year pour P1 à $430K par year pour P5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $282K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
