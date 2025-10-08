La rémunération Designer UX in United States chez Riot Games totalise $237K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $150K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
