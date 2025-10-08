La rémunération Technical Accountant in United States chez Riot Games va de $179K par year pour P3 à $246K par year pour P4. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Riot Games. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
