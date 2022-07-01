Répertoire d'entreprises
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Salaires

Le salaire de Ridgemont Equity Partners va de $121,390 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $278,600 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ridgemont Equity Partners. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Ventes
$121K
Ingénieur Logiciel
$279K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ridgemont Equity Partners est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $278,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ridgemont Equity Partners est de $199,995.

