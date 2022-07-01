Ridgeline Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Ridgeline va de $93,465 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $241,200 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ridgeline. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Ingénieur Logiciel
Median $164K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Service Client
$206K
Ressources Humaines
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer Produit
$93.5K
Chef de Produit
$141K
Analyste Cybersécurité
$169K
Manager Ingénierie Logiciel
$241K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ridgeline est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ridgeline est de $164,000.

Autres ressources

