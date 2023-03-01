Rice University Salaires

Le salaire de Rice University va de $32,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $97,013 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rice University . Dernière mise à jour : 11/29/2025