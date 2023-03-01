Répertoire d'entreprises
Rice University
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Rice University Salaires

Le salaire de Rice University va de $32,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $97,013 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Rice University. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $32K

Chercheur Scientifique

Ingénieur Chimique
Median $36K

Ingénieur de Recherche

Scientifique des Données
Median $40K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Research Assistant
Median $40K
Assistant Administratif
$48.1K
Ingénieur Biomédical
$51.7K
Analyste de Données
$58.8K
Analyste Financier
$77.4K
Ingénieur Géologue
$66.7K
Ingénieur Mécanique
$34.8K
Designer Produit
$79.6K
Chef de Produit
$97K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Rice University est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $97,013. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Rice University est de $49,910.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Rice University

Entreprises similaires

  • Coinbase
  • Pinterest
  • Databricks
  • Dropbox
  • Roblox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rice-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.