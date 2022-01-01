Ribbon Salaires

Le salaire de Ribbon va de $21,138 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $152,235 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ribbon . Dernière mise à jour : 11/29/2025